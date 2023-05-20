Как спасти растения в огороде после резкого похолодания: простой состав для опрыскивания

Для приготовления раствора, которое защитит огородные культуры от последствий холодов, нужна луковая шелуха.
Ее заливают водой, доводят до кипения и настаивают 12 часов. Затем полученный концентрат разбавляют водой и опрыскивают растения.
Дачникам, которые не боятся использовать синтетические средства на своем огороде, стоит обратить внимание на иммуностимуляторы.
Например, препарат «Циркон» защитит огородные культуры и от мороза, и от других неблагоприятных воздействий.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__