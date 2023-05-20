Как спасти растения в огороде после резкого похолодания: простой состав для опрыскивания

22:37 2023-05-20

После высадки огородных культур в открытый грунт резкое похолодание может стать для них губительным. В таком случае потребуется особое опрыскивание.

Для приготовления раствора, которое защитит огородные культуры от последствий холодов, нужна луковая шелуха.

Ее заливают водой, доводят до кипения и настаивают 12 часов. Затем полученный концентрат разбавляют водой и опрыскивают растения.

Дачникам, которые не боятся использовать синтетические средства на своем огороде, стоит обратить внимание на иммуностимуляторы.

Например, препарат «Циркон» защитит огородные культуры и от мороза, и от других неблагоприятных воздействий.

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