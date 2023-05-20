Как спасти растения в огороде после резкого похолодания: простой состав для опрыскивания

Для приготовления раствора, которое защитит огородные культуры от последствий холодов, нужна луковая шелуха.

Ее заливают водой, доводят до кипения и настаивают 12 часов. Затем полученный концентрат разбавляют водой и опрыскивают растения.

Дачникам, которые не боятся использовать синтетические средства на своем огороде, стоит обратить внимание на иммуностимуляторы.

Например, препарат «Циркон» защитит огородные культуры и от мороза, и от других неблагоприятных воздействий.