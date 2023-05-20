Агрономы объяснили, как посадить морковь с помощью крахмала, чтобы никогда ее не прореживать

Для начала нужно растворить 3 ст.л. крахмала в литре теплой воды до получения однородной консистенции.

Затем смесь следует вылить в предварительно подогретые 2 л воды, довести все это до кипения и проварить на медленном огне 3 минуты.

Клейстер переливают в подходящую емкость, добавляют туда несколько ложек семян моркови, закрывают крышкой и хорошо встряхивают.

После этого семена готовы к посадке. Смесь равномерно льют в подготовленные борозды и слегка присыпают землей.