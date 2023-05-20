Садоводы со стажем рассказали, можно ли сажать лук и чеснок на одной грядке

Корни обоих растений находятся близко к поверхности земли, поэтому они пытаются отнимать друг у друга влагу и питательные вещества.

Поскольку данные огородные культуры принадлежат к одному семейству, то и болезни у них одинаковые.

Это означает, что в случае посадки на одной грядке и развития заболевания поражены будут обе культуры.

Нельзя сажать лук и чеснок на одной грядке и еще и потому, что у них разные потребности в поливе. Чесноку нужно больше воды, луку – меньше.