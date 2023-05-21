Как заставить кактус цвести: простой метод, который всегда дает результат

Однако опытные цветоводы знают, как заставить кактус цвести. Для начала необходимо сократить полив с декабря по март.

Растение нужно пересадить в небольшой горшок и поставить его таким образом, чтобы рядом не было отопительных приборов.

Желательно сделать так, чтобы ночная температура снизилась на пару градусов. А при появлении бутона следует оградить кактус от любых стрессов.

Ускорить цветение кактуса также поможет также подкормка: 1 г фосфорнокислого калия на 1 л воды.