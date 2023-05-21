Дачники рассказали, как сажать чеснок целыми головками: интересный способ для богатого урожая

Это обеспечивает экономию места на грядках, а также упрощает весь процесс посадки огородной культуры.

По наблюдениям дачников, урожай при таком способе посадки чеснока будет не меньше, чем при внесении в почву отдельных зубчиков.

Но есть несколько нюансов. Сажать можно только те головки чеснока, которые состоят из 5-6 зубчиков.

Расстояние между головками должно быть больше, чем при посадке зубчиками. Можно даже посадить головки в междурядье других растений, например, клубники.