Шольц не видит быстрых шагов в поставках истребителей Киеву

«То, что связано с подготовкой пилотов, — это долгосрочный проект», — сказал он в воскресенье в кулуарах саммита «Большой семерки» в Хиросиме, Япония.

В США еще окончательно не определились, "что будет в конце обучения", подчеркнул Шольц.

По словам немецкого лидера, коалиция истребителей на Западе возникла, как проект изначально являющийся посланием тем, кто напал на Украину.

«Россия не должна рассчитывать на то, что поддержка Украины будет уменьшаться по мере продолжения войны», подчеркнула канцлер: «Послание остается: Россия должна вывести войска».