Двое саудовцев, в том числе женщина, готовятся к взлету на МКС

Раяна Барнави и Али Аль-Карни стартуют на борту ракеты SpaceX Falcon 9 в 17:37 по местному времени (21:37 по Гринвичу) из Космического центра Кеннеди, Флорида, сообщает ФрансПресс.

Их будут сопровождать еще два члена экипажа. Командует миссией Пегги Уитсон, бывший астронавт НАСА, которая уже трижды побывала на МКС. Американский предприниматель Джон Шоффнер выступает в роли пилота.

Экипаж проведет около 10 дней на борту Международной космической станции (МКС), куда прибудет уже в понедельник.

«Быть первой саудовской женщиной-астронавтом и представлять регион — это большое удовольствие и честь, которой я очень рада», — заявила на пресс-конференции на этой неделе ученый по образованию Райана Барнави.

Она сказала, что взволнована общением с детьми с МКС: «Возможность увидеть их лица, когда они впервые видят астронавтов из своего региона, очень волнительна», — сказала она.

Второй член королевского экипажа Али Аль-Карни в повседневной жизни летчик-истребитель.

«У меня всегда была страсть к исследованию неизведанного и любованию небом и звездами», — объяснил он: «Так что это прекрасная возможность для меня следовать этой страсти и на этот раз летать среди звезд».

Богатое нефтяное государство в прошлом уже отправляло одного из своих граждан в космос. В 1985 году саудовский принц Султан бин Салман принял участие в американской миссии.

Но это новое космическое путешествие — часть стратегии ультраконсервативного королевства по улучшению имиджа страны, где всего несколько лет назад женщинам еще не разрешалось водить машину.