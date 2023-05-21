Зеленский косвенно признает потерю Бахмута, от которого, как он утверждает, «не осталось ничего»

Российская военизированная группировка «Вагнера» заявила в субботу о полном контроле над городом, за который велись длительные и кровопролитные бои.

На вопрос прессы, продолжают ли сопротивляться украинские силы или Россия взяла город, Владимир Зеленский ответил: «Я так не думаю…Вы должны понимать, что там ничего нет», — добавил он, а затем признался: «Сегодня Бахмут только в наших сердцах».

По мнению аналитиков, Бахмут был взят в том числе и благодаря дезинформационной кампании, которую провел Евгений Пригожин.

Утверждая об отходе с флангов подразделений ВС России, ему удалось выманить оборонительные части ВСУ и уничтожить их, что в дальнейшем способствовало полному разгрому противника.