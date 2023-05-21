Володин анонсировал санкции России против Польши

«Польша предала историческую память. Забыла, что ее освобождение от фашистских захватчиков далось советскому народу дорогой ценой», - напомнил российский политик.

Он также уточнил, что третья часть современной территории Польши вошла в ее состав лишь благодаря доброй воле СССР.

Благодаря помощи Советского Союза в соседней республике появились «свыше 800 объектов промышленности, энергетики, транспорта», что стоило налогоплательщикам 750 млрд нынешних долларов.

Сегодня поляки уничтожают памятники воинам-освободителям, закрывают дипломатические школы и другие двусторонние проекты, открыто крадут российское имущество и средства.

В сложившейся ситуации, по словам Володина, Варшава обязана «вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории» и возместить затраченные средства преемнику СССР — России.

Кроме того, Володин предлагает отобрать у Польши лакомый кусок бизнеса, а конкретнее грузоперевозок по территории России.

«Пусть перегружают товары на российские грузовики», — отметил Володин и уточнил, что зарабатывать на этом будут россияне.

По словам спикера, этот вопрос будет рассмотрен на Совете думы в понедельник.

В случае принятия инициативы, издержки Польши могут составить порядка 8,5 млрд евро. Более 2000 польских перевозчиков обанкротятся, а 20 000 водителей останутся без работы.