Время сажать морковь: урожай напрямую зависит от того, на какой грядке она растет

Обильный урожай морковки начинается с правильной подготовки грядок, а не с выбора подходящих семян, уверяет автор Телеграмм-канала "Дача и огород".



Как их подготовить для посадки корнеплодов? Их надо разместить на солнечном месте с рыхлой и богатой питательными веществами почвой. Убрать многолетние сорняки, которые способны истощить грунт и погубить слабые всходы моркови.

Идеально, если на этом месте ранее росли огурцы, картофель, томаты или лук. Перед посадкой предшественников надо внести компост или перегной - из расчета 1,5 ведра на 1 кв. м. Отлично, если после этого были посажены и сидераты - лучше всего бобовые.

Выращиваемые бобовые необходимо перепахать и закопать в землю до наступления заморозков. А весной, перед посевом моркови, следует внести в почву 1 ведро песка либо перепревших опилок, 1 ст. ложку суперфосфата и столько же древесной золы. Это - норма на 1 кв.м.

Корнеплоды обязательно дадут хороший урожай, если соблюдать такой агротехнический прием, как севооборот. По словам специалистов, на прежнее место морковь можно сажать не ранее, чем через четыре года.