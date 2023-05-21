Ахильгов: призывники в РФ будут сдавать загранпаспорт после получения электронной повестки

21 мая российский адвокат& Калой Ахильгов опубликовал новый пост в социальных сетях, где сообщил, что новые поправки в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" предполагают сдачу заграничных паспортов призывниками, получившими электронную повестку для явки в военный комиссариат.

По словам Ахильгова, полученная электронная повестка налагает на её получателя запрет на выезд из страны, ввиду чего в течение пяти дней с момента получения такой повестки призывник обязан явиться в местный отдел МВД, передав правоохранителям свой загранпаспорт на время наложенных на него ограничений.