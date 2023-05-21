Опилки как крутое удобрение для огорода: что для этого нужно к ним добавить

Своя правда есть и у тех, и у других. Все дело в том, как именно этот побочный продукт древесины планируется использовать в огороде. В принципе, такой материал имеет довольно небольшео содержание питательных веществ и долго разлагается.

Еще одна опасность в том, что они способны забирать из почвы азот, и растения будут голодать. Но есть возможность усилить полезные свойства опилок. Как это сделать?

Чтобы превратить опилки в хорошее удобрение, его нужно соединить с определенными добавками. Для этого на 10 кг опилок (3 ведра) надо взять 100 г мочевины и 25 г двойного суперфосфата.

Увлажнить эту смесь, и через несколько дней начнется процесс ее горения. Опилки будут выделять тепло и в итоге целлюлоза сможет расщепиться на более доступные для растений элементы.

Через пару недель, которые уйдут на то, чтобы опилки прогорели и осели, их надо смешать с компостом (в соотношении 1:1). После смешивания надо подождать еще 2 недели, и тогда уже можно использовать прекрасное удобрение. Оно годится как для мульчирования, так и для внесения в почву.

В такой натуральной подкормке содержится азот, фосфор, калий и многие другие микроэлементы. Оно полезно и безопасно для растений.