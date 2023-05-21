Излишняя раздражительность может быть симптомом заболевания щитовидной железы

Проблемы со щитовидной железой могут прятаться под неочевидными симптомами. В частности немногие заподозрят наличие тиреотоксикоза при появлении в поведении излишней раздражительности, плаксивости и резких перепадов настроения.

Но гормоны могут влиять на поведение человека больше, чем мы предполагаем. При гиперфункции щитовидной железы у человека может существенно меняться настроение. Доктора призвают, если вы замечаете изменения в настроении и поведении, своем или своих родных, обращаться к врачу и обязательно сделать анализ на тиреотропный гормон.