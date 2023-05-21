Голливудская актриса Меган Фокс призналась, что страдает от дисмфорфофобии

Признанная голливудская красавица Меган Фокс дала откровенное интервью, в котором рассказала о своих психологических проблемах. По словам звезды, с детства она страдает дисморфофобией. Это психологическое расстройство связано с нарушением восприятия собственного тела.

Меган сказала, что не любит свое тело, и постоянно испытывает тревогу по поводу внешнего вида. Также людям с подобным расстройством кажется, что они менее привлекательны, чем им об этом говорят окружающие. Звезда призналась, что хотела бы, чтобы ее замечали не только из-за внешности, но и из-за ее радужной ауры.