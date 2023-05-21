Железный медный купорос: почему винограду необходима обработка этим веществом

Весенняя обработка винограда - важный этап ухода за культурой. Такая мера предотвращает возникновение заболеваний и повышает урожайность.

Железный медный купорос эффективен в борьбе с такими грибковыми заболеваниями, как мучнистая роса или черная гниль. Его также можно использовать для обработки побегов, листьев и даже корней лозы.

Перед началом обработки следует определить степень поражения культуры - от этого будет зависеть и концентрация препарата. Обычно она составляет 0,5-1%, однако при сильном поражении ее можно увеличить до 3%.

Перед началом обработки надо очистить лозу от лишних листьев и побегов. Потом развести препарат с водой и нанести на растение с помощью распылителя или кисточки. Обработку проводить в безветреную погоду, чтобы препарат не попал на соседние растения.

Железный медный купорос безопасен, при правильном использовании не оказывает вреда растению и окружающей среде. Плюс также в его экономичности: железный медный купорос стоит недорого и им можно обработать большие площади.

Но надо помнить, что это не универсальное средство, и есть заболевания, против которых препарат бесилен. Его концентрацию и частоту применения нужно согласовывать с инструкцией, чтобы не повредить растения.