Советская монета 1929 года была оценена в десять миллионов современных российских рублей

50 копеечная монетка, датируемая 1929 годом чеканки теперь стоит около 10 миллионов рублей. На задней ее поверхности можно увидеть изображение дороги и домов, а на лицевой крестьянина, который ведет трактор.

Это уникальный экземпляр, потому что монетка существует в единственном экземпляре. Других таких нет. Чеканили ее на мельхиоровой кружке, а сама она изготовлена из сплава меди и никеля. Известно, что тогда это был пробный образец.