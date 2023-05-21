Дачники рассказали, как правильно хранить лук, чтобы он не портился и оставался сочным

Необходимо правильно подобрать время для уборки урожая. Если собрать лук слишком рано, он будет непригоден для длительного хранения.

Выкапывать лук нужно, когда его зелень начинает желтеть и увядать. Спелые луковицы имеют коричневую кожицу.

Для хранения лука важно найти сухое, хорошо проветриваемое место. Долго хранится продукт, сплетенный в косы.

Можно сложить овощи в деревянные ящики, предварительно просушив несколько дней на солнце, а затем убрать в темное место.