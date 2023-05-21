Дачники рассказали, как правильно хранить лук, чтобы он не портился и оставался сочным

16:08 2023-05-21

Каждый дачник заинтересован в том, чтобы выращенный им лук хранился как можно дольше. Для этого есть несколько простых способов.

Необходимо правильно подобрать время для уборки урожая. Если собрать лук слишком рано, он будет непригоден для длительного хранения.

Выкапывать лук нужно, когда его зелень начинает желтеть и увядать. Спелые луковицы имеют коричневую кожицу.

Для хранения лука важно найти сухое, хорошо проветриваемое место. Долго хранится продукт, сплетенный в косы.

Можно сложить овощи в деревянные ящики, предварительно просушив несколько дней на солнце, а затем убрать в темное место.

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