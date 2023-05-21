После саммита G-7 Шольц отправился на границу с Северной Кореей

Вместе с женой Бриттой Эрнст он заглянул в голубые казармы в демилитаризованной зоне вдоль границы, в которой велись переговоры по заключенному в июле 1953 года соглашению о перемирии после трехлетней войны в Корее.

«Баллистические испытания должны быть остановлены. Попытка ядерного усиления должна прекратиться. Это угроза миру и безопасности в регионе», — сказал Шольц в воскресенье во время своего визита.

Шольца и его супруга наблюдали в бинокль из пограничного здания, которое находится прямо на линии границы.