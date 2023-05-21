Южная Корея передаст Украине оборудование для разминирования

Юн пообещал скорую доставку товаров, в которых нуждается Украина, в том числе оборудования для разминирования и машин скорой помощи для военных, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на канцелярию президента.

Это была первая встреча двух президентов после начла конфликта на Украине.

Южная Корея участвует в финансовых санкциях против России и оказывает гуманитарную помощь Украине.

Несмотря на соответствующие запросы Киева, восточноазиатская страна не отправляет туда вооружения.