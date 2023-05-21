Дачный эксперт рассказал, какой уход дать огурцам, чтобы урожай был до октября

Не давайте огурцам перезревать, снимайте их с куста вовремя. Так они будут вкуснее, и плодоношение сможете продлить.
На крупные перезрелые плоды растение тратит больше сил, также от этого истощается почва.
Не игнорируйте и такой совет: состригайте огуречные плети, их излишек тоже забирает силу и питание растения, сокращая сроки плодоношения.
Первым делом убирайте желтые и подсохшие листики, вялые и болезненные. Удалить также надо листовые пластины, расположенные под плодоносящими побегами.
Процедура способствует омоложению растения, оно дольше будет радовать вас урожаем.
Мульчируйте огуречные посадки, эта важная мера ухода, позволяющая держать почву постоянно в умеренном влажном состоянии. Слой мульчи оберегает огурцы от ранних заморозков.
Но от тонкого слоя толку не будет, обеспечьте хороший настил солидной толщины.
Соблюдая эти нехитрые советы в комплексе, вы сможете даже осенью продолжать собирать полные ведра огурцов.
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