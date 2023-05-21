Дачный эксперт рассказал, какой уход дать огурцам, чтобы урожай был до октября

Не давайте огурцам перезревать, снимайте их с куста вовремя. Так они будут вкуснее, и плодоношение сможете продлить.

На крупные перезрелые плоды растение тратит больше сил, также от этого истощается почва.

Не игнорируйте и такой совет: состригайте огуречные плети, их излишек тоже забирает силу и питание растения, сокращая сроки плодоношения.

Первым делом убирайте желтые и подсохшие листики, вялые и болезненные. Удалить также надо листовые пластины, расположенные под плодоносящими побегами.

Процедура способствует омоложению растения, оно дольше будет радовать вас урожаем.

Мульчируйте огуречные посадки, эта важная мера ухода, позволяющая держать почву постоянно в умеренном влажном состоянии. Слой мульчи оберегает огурцы от ранних заморозков.

Но от тонкого слоя толку не будет, обеспечьте хороший настил солидной толщины.

Соблюдая эти нехитрые советы в комплексе, вы сможете даже осенью продолжать собирать полные ведра огурцов.