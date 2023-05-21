Разбитая Куртом Кобейном на сцене гитара продана за $600 000

Julien's Auctions выставил изначальную цену в десятки раз ниже последнего предложения.

В итоге инструмент легендарного музыканта продали ровно за 595 000 долларов во время публичных торгов в Hard Rock Cafe в Нью-Йорке, которые компания назвала в пресс-релизе «потрясающими».

Аукционный дом ранее пояснил, что инструмент, черный Fender Stratocaster, был повторно собран, но больше не может использоваться для игры на нем.

На нем оставлены автографы, сделанные всеми тремя участниками Nirvana: вокалистом и гитаристом Куртом Кобейном, басистом Кристом Новоселичем и барабанщиком Дэйвом Гролом.

Трещины, оставленные Куртом Кобейном, когда он сломал гитару, все еще видны, сообщил AFP Коди Фредерик из Julien's Auctions.