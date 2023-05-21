Посла Швейцарии в Иране вызвали в МИД после твита о казнях

Надин Лозано была вызвана «из-за интервенционистской позиции Швейцарии во внутренние дела нашей страны», говорится в пресс-релизе министерства.

Министерство обвиняет посольство в «нетрадиционном и непрофессиональном акте репоста фотографии с фальшивым флагом» Ирана.

В пятницу (19 мая) посольство опубликовало в своем аккаунте в Твиттере изображение людей, держащих портрет Махсы Амини, молодой женщины, которая умерла в сентябре после ареста за нарушение дресс-кода Исламской Республики, и иранский флаг образца 1979 года со львом в центре.