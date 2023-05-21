В Ливане разгорелись споры по поводу ношения купальников на общественном пляже

18:18 2023-05-21

Муниципалитет Саиды запретил в эту субботу митинг, запланированный в поддержку купающихся, и контрдемонстрацию «за скромность, добродетель и против наготы», к которой призывали исламисты в этом городе с суннитским большинством.

Хотя ливанский закон не запрещает ношение купальников на публике во имя личных свобод, женщины в купальниках обычно часто посещают частные пляжи этого прибрежного города с консервативными нравами.

Но в это воскресенье десятки людей, в основном женщины, нарушили запрет и собрались перед общественным пляжем, размахивая транспарантами в защиту свобод.

Вскоре к активистам подошла группа исламистов и разогнала митинг без участия полиции.

«Мы пришли просить полицию применить решения муниципалитета перед лицом провокаций», — рассказал AFP суннитский шейх Хусам Илани.

При входе на пляж таблички указывают на то, что алкогольные напитки запрещены и требуется «приличная одежда».
 