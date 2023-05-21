На помидорах появилась белая гниль: что делать и как спасти урожай

На развитие заболевания указывает бежевый оттенок побегов и листьев растения. С таких кустов придется снять все плоды.
Те из них, на которых есть признаки болезни, нужно сразу уничтожить. Если бежевое пятно совсем маленькое, его можно вырезать, а остальную мякоть использовать для салата.
Остальные помидоры следует сложить в емкость и залить горячей водой температурой 50-60 градусов.
Через пару минут плоды следует достать, вытереть насухо и положить в темное место для дозревания.
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