На помидорах появилась белая гниль: что делать и как спасти урожай

На развитие заболевания указывает бежевый оттенок побегов и листьев растения. С таких кустов придется снять все плоды.

Те из них, на которых есть признаки болезни, нужно сразу уничтожить. Если бежевое пятно совсем маленькое, его можно вырезать, а остальную мякоть использовать для салата.

Остальные помидоры следует сложить в емкость и залить горячей водой температурой 50-60 градусов.

Через пару минут плоды следует достать, вытереть насухо и положить в темное место для дозревания.