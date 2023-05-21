«Научные отчеты»: Как из подгузников можно построить дом

Промытые, продезинфицированные и измельченные, они могли заменить до 27 процентов песка в бетоне и до 40 процентов песка в растворе в несущих частях одноэтажного дома, пишет исследовательская группа под руководством Сисванти Зураиды из Университета Китакюсю (Япония) в журнале «Научные отчеты».

За основу в исследовании были взяты строительные нормы Индонезии.

«Строительные материалы часто являются наиболее значительным физическим вкладом в строительство домов и могут составлять до 80 процентов от общей стоимости основного жилья», — пишут авторы.

Стоимость является первым препятствием для устойчивого строительства в странах с низким и средним уровнем дохода.

Из-за ежегодного прироста населения на 4,1 процента в Индонезии ежегодно требуется около 780 000 новых единиц жилья, но строительная отрасль может создать максимум 500 000 единиц.

Поэтому Зурайда и его коллеги протестировали альтернативный строительный материал с использованными подгузниками, который также уменьшит мусорные свалки.

Для этого они делали бетонные смеси с разными пропорциями памперсов вместо песка.

Они позволили смесям набухать в течение 28 дней и проверили их прочность на сжатие.

Затем, используя индонезийские строительные нормы и правила, они определили, какие части дома могут вместить и какое количество подгузников без ущерба для необходимой прочности.

В трехэтажном доме прочность на сжатие несущих элементов, таких как столбы и балки, не должна опускаться ниже 20 МПа.

Именно поэтому содержание мелкого зерна в них можно заменить подгузниками максимум до десяти процентов.

На двухэтажный дом она составляет до 19 процентов, на одноэтажный дом - до 27 процентов, выяснили исследователи.

С другой стороны, в кирпичной кладке, ненесущих стенах, доля пеленки в растворе может возрасти до 40 процентов. В растворе для плит перекрытий в доме или на террасе пеленки могут заменить до девяти процентов песка.

Зурайда и его коллеги подсчитали, что для дома площадью 36 квадратных метров при потребности в строительных материалах 22,79 кубических метра можно использовать 1,73 кубических метра отходов подгузников.

Однако реализовать это в Индонезии непросто.

С одной стороны, там нет компаний, которые используют одноразовые подгузники в качестве вторсырья.

С другой стороны, действующие в стране строительные нормы запрещают использование подгузников в бетоне и строительном растворе.