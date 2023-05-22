Как получить несколько урожаев с одной грядки: дачные хитрости для небольших участков

Для этого нужно правильно подобрать сами растения и их сорта. Весной можно сажать под пленку растения, которые дают ранний урожай: редис, рукколу, салат.

Такой урожай будет убран примерно в начале июня. Тогда туда можно высадить рассаду томатов, перца, огурцов, кабачков, фасоли.

Можно выращивать несколько растений одновременно на одной грядке. Например, помидоры прекрасно растут вместе с базиликом, а огурцы – с укропом.

Комбинировать между собой лучше высокие и низкие растения, а также культуры, у которых корни находятся на разной глубине.