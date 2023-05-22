Как узнать, когда пора сажать картофель: агрономы назвали главные признаки

Для посадки картофеля почва должна прогреться. Если этого не произошло, растения развиваться не будут, поэтому данная примета – самая главная.

Определить температуру грунта очень легко. Нужно просто выкопать небольшую ямку, опустить туда руку. Если ладони не холодно, можно приступать к посадке картофеля.

К моменту посадки картофеля листья на березе должны быть примерно с 5-копеечную монету советского образца.

Ориентиром также служит черемуха. Пока она не зацвела, сажать корнеплоды в грядки не рекомендуется.