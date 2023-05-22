Зачем обрывать все цветы с ежевики: садоводы рассказали о выращивании крупных и сладких ягод

00:32 2023-05-22

Ежевика не требует особого ухода, но если дачник желает удивить всех соседей огромным урожаем крупных ягод, стоит придерживаться нескольких правил.

Ежевику нужно сажать весной, чтобы она набралась ил перед зимовкой. Растение плохо переносит холода.

В первый год после посадки с кустов нужно полностью оборвать цветы. В ином случае  растение потратит все силы на формирование ягод, а само погибнет от болезней.

При посадке в лунку под ежевику нужно внести органические удобрения, положить на дно ветки, которые будут постепенно перегнивать.

Каждый год кустарник нужно подкармливать: весной вносить составы с азотом, во время формирования ягод и после их сбора – фосфор и калий.

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