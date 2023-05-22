От шрамов на лице и теле можно избавиться в домашних условиях

У большого количества людей на лице остаются шрамы от акне. Чтобы от них избавиться, нужно приготовить маску на основе меда и яблочного уксуса и нанести ее на шрамы на 10 минут.

После цикла таких процедур шрамы на лице становятся практически незаметными, и кожа выглядит гладкой и здоровой.

Яблочный уксус часто применяется в косметологии как натуральное средство с обеззараживающим и стягивающим эффектом. Также он обладает мощными антимикробными и антиоксидантными свойствами.

О целительных свойствах меда тоже хорошо известно.

Избавиться от шрамов на других участках тела помогут эфирные масла сандала и лаванды. Если массировать ими шрамы, то они постепенно рассосутся и станут менее заметными.

Дело в том, что при регулярном использовании эфирные масла ускоряют процессы регенерации кожи.