Катание на велосипеде меняет тело и улучшает самочувствие

01:49 2023-05-22

Уходит лишняя жидкость из организма, нормализуется давление, легкие очищаются от токсинов.

Уже через час после начала езды на велосипеде ускоряется обмен веществ, сгорает 300 килокалорий, из организма уходит лишняя жидкость. Через неделю катания значительно улучшается мозговое кровоснабжение и стабилизируется кровяное давление.

Человек избавляется от хронической бессонницы, его сон становится намного крепче. Легкие очищаются от токсинов и активнее наполняются кислородом.

Месяц спустя уменьшается риск заболевания сердечно-сосудистыми болезнями, улучшается тонус живота и мышц ног. Уровень стресса значительно снижается.

А еще езда на велосипеде сильно замедляет процессы старения организма, как внутренние, так и внешние. Фигура заметно подтягивается, и человек начинает выглядеть значительно моложе.

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