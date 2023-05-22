Катание на велосипеде меняет тело и улучшает самочувствие

Уже через час после начала езды на велосипеде ускоряется обмен веществ, сгорает 300 килокалорий, из организма уходит лишняя жидкость. Через неделю катания значительно улучшается мозговое кровоснабжение и стабилизируется кровяное давление.

Человек избавляется от хронической бессонницы, его сон становится намного крепче. Легкие очищаются от токсинов и активнее наполняются кислородом.

Месяц спустя уменьшается риск заболевания сердечно-сосудистыми болезнями, улучшается тонус живота и мышц ног. Уровень стресса значительно снижается.

А еще езда на велосипеде сильно замедляет процессы старения организма, как внутренние, так и внешние. Фигура заметно подтягивается, и человек начинает выглядеть значительно моложе.