Лула заявил, что Зеленский не явился на встречу с ним на саммите G-7

«Все очень просто», — сказал Лула на пресс-конференции в воскресенье вечером, показанной по бразильскому телевидению. По его словам, Зеленский опоздал и на встречу не явился.

Ранее на вопрос, разочарован ли он тем, что не было разговора один на один с Лулой, Зеленский ответил, что, по его мнению, Лула разочарован.

Говорят, что в связи с неожиданным визитом президента Украины в Хиросиму бразильская делегация на саммите G-7 была раздосадована.

По сообщениям СМИ, делегацию раздражало предполагаемое давление на Бразилию и Индию с целью занять проукраинскую позицию в отношении российской кампании.