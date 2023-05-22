В Ливане «Хизбалла» имитирует атаки на Израиль

Около 200 бойцов проиранского ливанского движения приняли участие в учениях с боевыми боеприпасами в Аарамте, примерно в 20 милях от границы с Израилем, в ознаменование годовщины вывода израильских войск из Южного Ливана в 2000 году после 22 лет оккупации.

«Если кто-то из сионистского образования задумал совершить глупость (...), мы зальем это образование нашими высокоточными ракетами и всем имеющимся в нашем распоряжении оружием», — предупредил во время этих учений Хашем Сафиеддин, высокопоставленный шиитский инструктор.

Десятки журналистов были приглашены для освещения этих маневров, во время которых «Хизбалла», в частности, имитировала атаку беспилотников на израильский город.

Боевики имитировали пробитие бетонной стены, возведенной Израилем на границе, и штурм на территорию противника.