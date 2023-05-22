Тайбэй: Исключение Тайваня из ВОЗ — угроза здоровью в мире

«Исключение Тайваня из ВОЗ не только ставит под угрозу право на здоровье 23,5 миллионов жителей Тайваня, но и подрывает усилия ВОЗ в отношении здоровья каждого», — заявил министр во время встречи, организованной в Швейцарском пресс-клубе.

Сюэ Цзюй-юань выступила незадолго до открытия в это воскресенье во второй половине дня Всемирной ассамблеи здравоохранения, на которую ежегодно собираются представители государств-членов и которая вновь будет проводиться без участия Тайваня.

Тайвань лишился статуса наблюдателя на Всемирной ассамблее здравоохранения в 2016 году под давлением Пекина, который считает остров частью Китая.

В международном сообществе прозвучало много призывов разрешить Тайваню участвовать в Ассамблее в качестве наблюдателя, особенно с учетом того, что пандемия Covid-19 высветила необходимость глобального сотрудничества в борьбе с инфекционными заболеваниями.