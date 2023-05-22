Лерчек полностью рассчиталась по долгам налоговой

Бьюти-блогер Лерчек (Валерия Чекалина - настоящее имя), выплатила всю задолженность ФНС. Долг исчислялся 311 000 000 российских рублей.

Данными сведениями поделился адвокат семейства Константин Третьяков. Примечателен тот факт, что по долгам Чекалины рассчитались 3 мая.

Правовед объяснил, что так как все счета его клиентов были под арестом, им пришлось взять взаймы.

Естественно, что Чекалины ждут, чтобы с них сняли ограничительные меры и закрыли уголовное дело.

О том, что блогеры не выплатили по налогам более 300 000 000 российчких рублей стало известно в марте, когда в их доме прошли обыски.