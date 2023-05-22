Лула да Силва обвинил Зеленского в неявке на встречу с ним на саммите G7

Новостное агентство G1 сообщает, что бразильский национальный лидер Лула да Силва сообщил об отказе Владимира Зеленского явиться на встречу с ним в рамках саммите "Группы Семи", который проходит в японской Хиросиме. Характерно, что ранее информагентство Financial Times писала о том, что президент Франции уговорил Силву встретится с Зеленским в Японии.

При этом Лула да Силва утверждает, что изначально делегация Владимира Зеленского изначально опаздывала на переговоры с ним, а позже стало понятно, что украинские дипломаты и президент данной страны не придут на переговоры. Силва признаётся, что его это расстроило, поскольку он искренне хотел встретиться с Зеленским.