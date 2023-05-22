ВОЗ запускает глобальную сеть раннего выявления инфекционных заболеваний

На платформе IPSN страны и регионы могут объединяться для сбора и анализа образцов патогенов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила систему раннего выявления и сдерживания инфекционных заболеваний.
На платформе IPSN страны и регионы могут объединяться для сбора и анализа образцов патогенов.
Международная сеть эпиднадзора за патогенами (IPSN), запущенная в субботу, предоставляет странам и регионам платформу для сбора и анализа образцов патогенов, заявила ВОЗ в Женеве.
IPSN помогает быстро выявлять угрозы инфекционных заболеваний.
Платформа также должна способствовать обмену информацией о таких заболеваниях и координации мер по предотвращению распространения заболеваний.
С помощью системы ВОЗ реагирует на уроки пандемии короны.
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