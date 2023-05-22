Сорос с детства увлекался журналистикой и даже выпускал собственную газету

Безжалостность и холодный расчет. Этому человеку наплевать на чувства других, их страдания и боль, а ведь на его совести множество погубленных судеб.

Его фонды только числятся благотворительными, но многие уверены, что это все лишь отличное прикрытие для того, чтобы богатеть и властвовать, отбирая лучшие идеи, умы, земли, а затем диктовать свои условия и с помощью подкупленных «правильных» политиков управлять целыми странами.

Сорос был из зажиточной семьи венгерских евреев. Отец был адвокатом, а мать - дочерью преуспевающего владельца текстильных магазинов.

Биржевой спекулянт, финансист, инвестор, создатель ряда организаций, известных как «Фонд Сороса». Входит в 20-ку самых богатых людей с капиталом 8,3 млрд долларов США. Мастер валютных спекуляций, манипулирующий денежными рынкам государств.

Он «разорил» банк Великобритании в сентябре 1992 года, провернув грандиозную аферу с британским фунтом, заработав на этом более миллиарда долларов.

Азиатский финансовый кризис стран Юго-Восточной Азии 1997 со стремительным обвалом национальных валют и биржевых индексов, Сорос спровоцировал своей игрой против таиландского бата. Далее по цепочке пострадали большинство стран этого региона. Больше всего кризис задел Индонезию, Южная Корею и Таиланд. Премьер-министр Малайзии назвал зачинщиком этих неурядиц Джорджа Сороса.

Дальнейшим развитием этой финансовой катастрофы были дефолт 1998 года в России и последующий кризис доткомов 2000 года в США.

Американский экономист Пол Кругман в 1996 году предложил термин «соросы» для обозначения крупных спекулянтов, которые запускают валютные кризисы для «наживы и удовольствия».

В своих многочисленных интервью Джордж Сорос утверждал, что может обрушить экономику любой страны и это то, что обязательно приводит к смене правящего режима. Поэтому его называют вдохновителем «цветных революций».