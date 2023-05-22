Сын Грачевского Филипп как две капли воды похож на покойного отца

Екатерина Белоцерковская выложила в Сеть фотографии своего маленького сына Филиппа, которого родила от Бориса Грачевского.

Основателя "Ералаша" не стало 2 года назад. Причиной стали осложнения после коронавирусной инфекции.

Екатерина сопроводила снимки наследника надписью о том, что нужно как можно больше времени проводить со своими чадами, ведь это самое лучшее, что есть в семье.

Подписчики же вдовы Грачевского отметили поразительное сходство мальчика и его покойного отца.