Что посадить на даче, чтобы осы облетали огород стороной

Однако есть такие растения, посадив которые на своем участке, помогут защитить вас от этих "непрошенных гостей".

Например мята, - ее душистый аромат прекрастно отпугивает ос и еще из нее можно сварить очень вкусный чай.

Также хорошо помогает чеснок - это пряное растение может прогнать любых насекомых.

Любителям сада можно посадить герань, этот популярный цветок не оставит осам ни единого шанса.

Еще многие огородники высаживают по всему участку такие неприхотливые цветы, как бархатцы.

Дело в том что они защищают от многих вредителей, в том числе и ос.

Также прекрасно подойдет и полынь, некоторые ошибочно думают , что она является обычным сорняком, однако это совсем не так.

Именно полынь очень хорошо защищает участок от мошек, комаров и ос, так что можете смело оставлять ее по периметру огорода.