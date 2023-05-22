Вороны напали на велосипедистку, которая затем оказалась в больнице

По данным полиции Пассау, в воскресенье утром две птицы напали на 32-летнюю женщину, которая двигалась на велосипеде.

Она упала во время маневра уклонения, повредила колено, и ее пришлось доставить в больницу на машине скорой помощи.

Случай с Пассау не исключение, о нападениях птиц читаешь снова и снова.

По словам специалистов, это может происходить весной и летом, но довольно редко.

«Как правило, причина в том, что они хотят защитить свой выводок или молодых птиц», — говорит Мартин Рюммлер из Немецкого союза охраны природы (Nabu) в Берлине.

Такое поведение известно прежде всего от хищных птиц, таких как канюки и вороны.