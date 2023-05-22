Мошенники в очередной раз взломали Телеграм-канал Блиновской

Телеграм-канал основательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской взломан. Об этом сообщили представители звезды интернета.

Блогер находится без связи по сей день.

Злоумышленники же уже несколько раз опубликовали от имени Блиновской сообщения ее подписчикам. Первое было с просьбой зачислить на карту деньги. Второе благодарность тем, кто перевел средства.

Обвинения блогера в том, что она нарушила предписания суда, не обоснованы. Активничают в ее Телеграм-канале совершенно другие люди. Мошенники воспользовались ситуацией и стали вымогать у поклонников Елены деньги якобы на уплату долга перед налоговой.

Напомним, что долг блогерши составляет 911 000 000 российских рублей.