В Минске началось судебное заседание по делу Эдуарда Бабарико

Бабарико-младшему обвиняется в том, что уклонился от уплаты налогов путём сокрытия налоговой базы, от представления налоговой декларации, что повлекло причинение ущерба в крупном размере.

Согласно обвинению, Эдуард Бабарико занимался отмыванием средств, полученных преступным путём, а также оказал пособничество в организации массовых беспорядков, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, в обвинении говорится об оказании пособничества в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, ранее Верховный суд Беларуси приговорил бывшего председателя правления Белгазпромбанка, Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы за взятки в составе группы и легализацию преступных средств.