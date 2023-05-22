Если посадить лук и морковь рядом, обе культуры дадут обильный урожай

Лук отлично отпугивает насекомых от моркови. Содержащаяся в нем серная кислота очень не нравится листоверткам, жукам, муравьям, медведкам, тле и морковной мухе, поэтому они не приближаются к моркови.

Также лук эффективно защищает морковь от грибка и вызванной им гнили корней. В результате морковка вырастает здоровой, сочной и красивой.

В свою очередь, если посадить морковь на одной грядке с луком, то она защитит его от нашествия луковой мухи. А еще морковь будет поддерживать перья лука, не позволяя им упасть.

У двух этих культур разные сроки созревания. Это идет им обеим на пользу, так как можно получать урожай на протяжении всего теплого сезона.