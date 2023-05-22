Картофель без проволочника: как спасти клубни от этого вредителя

Соблюдение правил агротехники - рыхление грунта, обвалка растений - снижают степень активности проволочника. Но, чтобы избавиться от него полностью, надо применить и другие меры борьбы. Какие именно?

Картофельная приманка

Для этого клубни разрезать на 2-4 части, надеть на куски проволоки и прикопать в почву на глубину 10-12 см. Через несколько дней, когда вредитель "вмонтируется" в эти куски клубней, их надо опустить в кипяток.

Собрать в банку

Идея та же, но способ чуть иной: куски картофеля, моркови, свеклы положить в поллитровые банки, прикопать емкости до горловины. Место притенить. Такая методика позволяет собрать вредителей с площади 10 кв. м. Периодически их надо осматривать и уничтожать проволочника.

Посадить овес или ячмень

Хорошо приманивают провлочника зерна ячменя или овса, потому есть смысл их посеять кучками на расстоянии 80-80 см. Когда появятся всходы, кусты надо выкопать и собрать личинки вредителя.

Салат

В междурядьях картофеля также можно посеять салат. Их корни также обожает проволочник: когда растение начнет сохнуть, его надо выкопать, заодно будет устранен и вредитель.