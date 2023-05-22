66-летний музыкант после черепно-мозговой травмы научился видеть музыку

Ученые университета Вандербильта описали редкий случай, когда черепно-мозговая травма спровоцировала возрастание творческих способностей у 66-летнего музыканта. Пациент после окончания музыкальной карьеры занимался преподаванием, когда в возрасте 66 лет попал в мотоциклетную аварию.

В результате он получил черепно-мозговую травму. Образовалась субдуральная гематома, но оперативного лечения не потребовалось, и мужчина был выписан из госпиталя. Потом он стал замечать рост своих творческих способностей, он говорил, что видит ноты, когда слышит мелодию, что и подтвердили медицинские тесты. После выздоровления симптомы исчезли.