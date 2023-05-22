Скрижали Джорджии заказанные в 1979 году таинственным человеком под псевдонимом Р.К. Кристиан

11:49 2023-05-22

В 1979 году таинственный человек под псевдонимом Р.К. Кристиан нанял компанию Elberton Granite Finishing Company для строительства причудливого памятника в округе Элберт, штат Джорджия.

Памятник состоит из шести гранитных плит, похожих на те, что находятся в Стоунхендже, и каменной таблички.

Камни содержат послания на восьми современных языках: английском, русском, испанском, суахили, хинди, иврите, арабском и китайском.

Есть также послания на древнегреческом, вавилонском, санскрите и древнеегипетских иероглифах.

В посланиях содержатся загадочные советы, например, о том, чтобы население Земли не превышало 500 миллионов человек.

Никто не знает, кто и зачем оплатил строительство памятника, но некоторые христиане осудили его как сатанинский и, возможно, связанный с поклонением дьяволу или Новым мировым порядком.

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