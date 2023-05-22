Диетолог Наталья Гридина посоветовала отказаться от газировки, чтобы предотвратить вздутие живота

11:59 2023-05-22

Употребление сладких газированных напитков способно спровоцировать метеоризм, уверена врач-диетолог Наталья Гридина.

Диетолог Наталья Гридина рассказала, что тем, кто страдает от метеоризма лучше всего отказаться от употребления газированных напитков. Это связано с тем, что они увеличивают количество воздуха в желудке.

Подобный эффект могут создавать продукты, содержащие большое количество простых углеводов, например, белый хлеб. Поэтому их потребление следует контролировать, чтобы избежать метеоризма. Хорошо также помогут физические упражнения, которые укрепят мышцы живота и улучшат перистальтику кишечника.

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