Диетолог Наталья Гридина посоветовала отказаться от газировки, чтобы предотвратить вздутие живота

Диетолог Наталья Гридина рассказала, что тем, кто страдает от метеоризма лучше всего отказаться от употребления газированных напитков. Это связано с тем, что они увеличивают количество воздуха в желудке.

Подобный эффект могут создавать продукты, содержащие большое количество простых углеводов, например, белый хлеб. Поэтому их потребление следует контролировать, чтобы избежать метеоризма. Хорошо также помогут физические упражнения, которые укрепят мышцы живота и улучшат перистальтику кишечника.