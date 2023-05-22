Ограбление Музея Гарднера до сих пор уникальный криминальный случай

Эта кража считается величайшим ограблением в истории искусства, причем украденные произведения так и не были возвращены.

По сей день личности преступников остаются загадкой. После ограбления ходило множество слухов о том, кто за этим стоял.

Одна из теорий указывает на Майлза Коннора, печально известного бостонского вора со склонностью к краже шедевров искусства. Однако он утверждает, что не имеет никакого отношения к краже, и его алиби сохраняется по сей день.

Другим популярным подозреваемым является Дэвид Тернер, бостонский мафиози.

Было известно, что он связан с группировками по краже произведений искусства, и его видели возле музея в дни, предшествовавшие ограблению. Однако нет никаких веских доказательств, связывающих его с ограблением, и он также настаивал на своей невиновности.

Несмотря на вознаграждение, предложенное музеем, и расследования ФБР, ни одно из украденных произведений искусства не было возвращено, и виновные в ограблении остаются на свободе.