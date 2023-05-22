Многие цветы нельзя высаживать рядом с розами, чтобы не нанести обоюдного вреда

Как известно, розам нужно серьезное утепление в случае наступления внезапных холодов. Когда розы укрывают,другие цветы, находящиеся рядом с ними, могут выпреть под утеплением.

Именно по этой причине возле роз не сажают персиколистный и карпатский колокольчики, шерстистый стахис и монарду.

Чтобы корневая система роз не была потревожена, не следует высаживать рядом с ней гиацинты, тюльпаны, нарциссы и мелколуковичные, так как их клубни придется ежегодно выкапывать.

Также розе не подходит соседство подснежников, крокусов, хинодоксы, мускари, пролесков. К этой же категории относятся ирисы, лилии, многолетние маки, эхинацея, люпин, штокрозы, нивяники.

Нарушают гармонию розовых клумб георгины с гладиолусами и клубневые бегонии, так как все они цветут в одно время.

Примулы, в отличие от солнцелюбивых роз, предпочитают затененные участки, поэтому они тоже не могут гармонично расти на розовых клумбах.