Рига заняла пятое место в рейтинге самых недорогих городов, которые можно посетить на уик-энд

Согласно составленному британцам рейтингу самых недорогих для посещения на выходные городов, Рига заняла пятое место. А вот литовская столица Вильнюс получила почетное второе. Самым же дешевым для туристов одного дня оказался португальский Лиссабон.

Составители рейтинга оценивали доступность цены на отель, напитков в баре, ужина, посещения достопримечательностей и оплаты проезда в городском транспорте. Так, съездить на выходные в Лиссабон в среднем обойдется 257 евро, в Вильнюс 258 евро, в Ригу 326 евро. Дороже всего обойдется поездка в Лилль 382 евро.